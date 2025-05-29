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В Нигерии из-за наводнения погибли более 20 человек

В Нигерии из-за наводнения погибли более 20 человек Более 20 человек погибли из-за наводнения в центральной части Нигерии.
Другие страны
29 мая 2025 г. 21:18
В Нигерии из-за наводнения погибли более 20 человек

Более 20 человек погибли из-за наводнения в центральной части Нигерии.

Как передает Report, об этом сообщила газета Daily Nigerian со ссылкой на Службу по чрезвычайным ситуациям штата Нигер.

По предварительным данным, продолжительные ливни привели к наводнению в районе Моква, 50 домов ушли под воду вместе с жильцами.

Глава службы Ибрагим Хуссаини сообщил, что в результате происшествия 21 человек погиб, еще 10 человек считаются пропавшими без вести. По его словам, три человека были спасены и получают медицинскую помощь в центральной гостинице города Моква.

В районе наводнения развернуты поисково-спасательные операции.

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