В Нигерии из-за давки в церкви погибли 10 человек

В нигерийской столице Абудже из-за давки во время раздачи гуманитарной помощи в католической церкви погибли не менее 10 человек.

В нигерийской столице Абудже из-за давки во время раздачи гуманитарной помощи в католической церкви погибли не менее 10 человек.

Как передает Report, об этом сообщила нигерийская газета Punch со ссылкой на источники.

Официальный представитель полиции Нигерии Жозефина Аде отметила, что у церкви, расположенной в районе Майтаме, с раннего утра собрались более тысячи человек.

"В ходе давки во время раздачи продовольственной помощи погибли десять человек, включая четырех детей. Еще восемь человек получили ранения", - сказала она.

Нигерийский телеканал Channels TV сообщил, что к церкви за помощью пришли 3 тыс. человек не только из столицы, но и из близлежащих деревень. Раздача продуктов питания и одежды была приурочена к предстоящему празднику Рождества. Гуманитарная помощь предназначалась для пожилых людей.