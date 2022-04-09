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В Нигерии из-за аварии без электричества остались около 117 млн человек

В Нигерии из-за аварии без электричества остались около 117 млн человек Крупная авария на электросетях произошла в Нигерии, в результате чего энергоснабжения лишились около 117 млн человек.
Другие страны
9 апреля 2022 г. 21:08
В Нигерии из-за аварии без электричества остались около 117 млн человек

Крупная авария на электросетях произошла в Нигерии, в результате чего энергоснабжения лишились около 117 млн человек.

Как передает Report, об этом сообщил нигерийский телеканал Arise.

Без электричества, по его данным, остались, в частности, столица Абуджа и крупнейший город страны Лагос. Министерство энергетики Нигерии объявило, что специалисты выясняют причины произошедшего.

Нынешняя общенациональная авария стала третьей по счету за последний месяц. Так, 14 марта в Нигерии энергоснабжения лишились аэропорты, больницы, множество предприятий и частных домов. Без электричества осталась резиденция главы государства Мухаммаду Бухари в Абудже. Еще один сбой в работе энергосетей страны произошел 15 марта.

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