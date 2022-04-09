В Нигерии из-за аварии без электричества остались около 117 млн человек

Крупная авария на электросетях произошла в Нигерии, в результате чего энергоснабжения лишились около 117 млн человек.
Как передает Report, об этом сообщил нигерийский телеканал
Без электричества, по его данным, остались, в частности, столица Абуджа и крупнейший город страны Лагос. Министерство энергетики Нигерии объявило, что специалисты выясняют причины произошедшего.
Нынешняя общенациональная авария стала третьей по счету за последний месяц. Так, 14 марта в Нигерии энергоснабжения лишились аэропорты, больницы, множество предприятий и частных домов. Без электричества осталась резиденция главы государства Мухаммаду Бухари в Абудже. Еще один сбой в работе энергосетей страны произошел 15 марта.