В Нигерии из-за аварии без электричества остались около 117 млн человек

Крупная авария на электросетях произошла в Нигерии, в результате чего энергоснабжения лишились около 117 млн человек.

Крупная авария на электросетях произошла в Нигерии, в результате чего энергоснабжения лишились около 117 млн человек.

Как передает Report, об этом сообщил нигерийский телеканал Arise .

Без электричества, по его данным, остались, в частности, столица Абуджа и крупнейший город страны Лагос. Министерство энергетики Нигерии объявило, что специалисты выясняют причины произошедшего.

Нынешняя общенациональная авария стала третьей по счету за последний месяц. Так, 14 марта в Нигерии энергоснабжения лишились аэропорты, больницы, множество предприятий и частных домов. Без электричества осталась резиденция главы государства Мухаммаду Бухари в Абудже. Еще один сбой в работе энергосетей страны произошел 15 марта.