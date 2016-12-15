 Наверх
    Закрыть фоторежим

    В Нигерии из плена Боко Харам освобождены 605 человек

    Большинство освобожденных — женщины и дети

    Баку. 15 декабря. REPORT.AZ/ Армия Нигерии освободила 605 человек из плена боевиков радикальной группировки "Боко Харам" в ходе спецопераций в лесу Самбиса на северо-востоке страны.

    Как передает Report, об этом сообщает агентство Синьхуа со ссылкой на представителя вооруженных сил страны.

    Операции проводились с 7 по 14 декабря. Как заявил командующий спецоперациям Лаки Ирабор, большинство освобожденных — женщины и дети.

    "Заложники находятся под надзором полиции с целью дальнейшего расследования и проведения допросов", — заявил Ирабор.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi