В Нигерии из плена Боко Харам освобождены 605 человек

Баку. 15 декабря. REPORT.AZ/ Армия Нигерии освободила 605 человек из плена боевиков радикальной группировки "Боко Харам" в ходе спецопераций в лесу Самбиса на северо-востоке страны.

Как передает Report, об этом сообщает агентство Синьхуа со ссылкой на представителя вооруженных сил страны.

Операции проводились с 7 по 14 декабря. Как заявил командующий спецоперациям Лаки Ирабор, большинство освобожденных — женщины и дети.

"Заложники находятся под надзором полиции с целью дальнейшего расследования и проведения допросов", — заявил Ирабор.