О нас
Report Georgia
Аудио новости

В Нигерии девять человек погибли в ДТП с участием автобуса

В Нигерии девять человек погибли в ДТП с участием автобуса По меньшей мере девять человек погибли на юго-востоке Нигерии при столкновении автобуса и грузовика.
Другие страны
12 февраля 2021 г. 22:25
В Нигерии девять человек погибли в ДТП с участием автобуса

По меньшей мере девять человек погибли на юго-востоке Нигерии при столкновении автобуса и грузовика.

Как передает Report, об этом сообщила нигерийская газета Vanguard.

"Авария произошла на шоссе Калабар-Иту в районе города Окуриканг, на месте погибли девять человек, еще трое находятся в критическом состоянии из-за полученных травм", - отметил глава подразделения Федеральной службы безопасности дорожного движения штата Кросс Ривер Киприан Офорду.

По его словам, полиция ведет расследование обстоятельств и причин ДТП.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Новости партнеров

Экслюзивные новости

Шурин Али Гасанова уволен из МВД
Шурин Али Гасанова уволен из МВД
12 февраля 2021 г. 15:13
Назначен новый пресс-секретарь Милли Меджлиса
Назначен новый пресс-секретарь Милли Меджлиса
12 февраля 2021 г. 11:01
Гендиректор ЦБА: Страховым компаниям не нужно считать выплаты потерей дохода
Гендиректор ЦБА: Страховым компаниям не нужно считать выплаты потерей дохода
11 февраля 2021 г. 15:52
Курячий: Пример Азербайджана произвел сильное впечатление на граждан Украины
Курячий: Пример Азербайджана произвел сильное впечатление на граждан Украины
10 февраля 2021 г. 11:14
В Азербайджане в 2020 году 48 человек погибли в результате несчастных случаев на производстве
В Азербайджане в 2020 году 48 человек погибли в результате несчастных случаев на производстве
9 февраля 2021 г. 14:47
Киев предложил Баку сотрудничество по созданию трансграничной номинации в ЮНЕСКО
Киев предложил Баку сотрудничество по созданию трансграничной номинации в ЮНЕСКО
9 февраля 2021 г. 12:13
Замминистра: Украина осуждает факты разрушения памятников культуры в Карабахе
Замминистра: Украина осуждает факты разрушения памятников культуры в Карабахе
9 февраля 2021 г. 10:05
В Азербайджане началась вакцинация полицейских
В Азербайджане началась вакцинация полицейских
8 февраля 2021 г. 14:55
В ряде университетов Азербайджана занятия не возобновятся
В ряде университетов Азербайджана занятия не возобновятся
8 февраля 2021 г. 14:24
Директор центра Службы ASAN в руководстве AzInTelecom
Директор центра Службы ASAN в руководстве AzInTelecom
8 февраля 2021 г. 11:08

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi