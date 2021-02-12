В Нигерии девять человек погибли в ДТП с участием автобуса

По меньшей мере девять человек погибли на юго-востоке Нигерии при столкновении автобуса и грузовика.

По меньшей мере девять человек погибли на юго-востоке Нигерии при столкновении автобуса и грузовика.

Как передает Report, об этом сообщила нигерийская газета Vanguard .

"Авария произошла на шоссе Калабар-Иту в районе города Окуриканг, на месте погибли девять человек, еще трое находятся в критическом состоянии из-за полученных травм", - отметил глава подразделения Федеральной службы безопасности дорожного движения штата Кросс Ривер Киприан Офорду.

По его словам, полиция ведет расследование обстоятельств и причин ДТП.