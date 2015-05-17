В Нигерии девочка устроила теракт на автобусной станции

Баку. 17 мая. REPORT.AZ/Девочка взорвала себя на автобусной станции в Даматуру на северо-востоке Нигерии, сообщает The Guardian.

В результате семь человек погибло, еще как минимум 31 получил травмы.

Как рассказал один из свидетелей, девочка лет 12 со спрятанной под одеждой взрывчаткой подошла к огораживающему станцию забору, после чего устройство было приведено в действие. По мнению очевидца, девочка заметила патрулирующих периметр охранников и решила взорвать себя в толпе за пределами самой станции.

Как отмечает издание, пока никто не взял на себя ответственность за теракт, но исламистская группировка "Боко Харам", которая недавно сменила название на "Западноафриканская провинция исламского государства" (Iswap), часто использует женщин и детей во время своих атак.