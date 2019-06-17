В Нигерии число жертв терактов выросло до 30 - ОБНОВЛЕНО

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Число жертв тройного теракта на северо-востоке Нигерии достигло 30, ранения получили более 40 человек, передает Report со ссылкой на агентство Франс Пресс.

"В настоящее время мы насчитываем 30 погибших и более 40 раненых", - сообщил представитель местной службы спасения Усман Качалла.

Теракты произошли в населенном пункте Махдарари рядом с медицинским центром и залом для просмотра телетрансляций, где в момент взрыва показывали футбольный матч.

*** 13:18

Не менее 17 человек погибли и около 30 получили ранения в результате трех взрывов, устроенных террористами-смертниками на северо-востоке Нигерии, передает Report со ссылкой на РИА "Новости".

Местные СМИ со ссылкой на власти сообщают, что смертники подорвались рядом с медицинским центром в населенном пункте Махдарари (штат Борно).

Военные источники в свою очередь сообщают, что третьим смертником была женщина - ее взрывное устройство не сработало, и она была задержана. По данным сайта, жертвами двух взрывов стали 20 человек.