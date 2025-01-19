В Нигерии число жертв от взрыва бензовоза достигло 86

Число погибших в результате взрыва бензовоза в Нигерии увеличилось с 70 до 86.

Число погибших в результате взрыва бензовоза в Нигерии увеличилось с 70 до 86.

Как передает Report со ссылкой на портал Thisday Live, об этом заявил генеральный директор Агентства по чрезвычайным ситуациям штата Нигер Альхаджи Абдуллахи Баба Ара.

На месте происшествия в населенном пункте Дикко в штате Нигер на западе Нигерии продолжается разбор завалов. Пострадавшим оказывается медицинская помощь в местных больницах.

По данным очевидцев, накануне бензовоз с 60 тоннами топлива перевернулся на дороге. Подъехал другой бензовоз для перекачки содержимого. К месту аварии подошли местные жители, стремившиеся собрать разлившееся топливо. В это время произошел взрыв, а потом и пожар.