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В Нигерии число жертв от взрыва бензовоза достигло 86

В Нигерии число жертв от взрыва бензовоза достигло 86 Число погибших в результате взрыва бензовоза в Нигерии увеличилось с 70 до 86.
Другие страны
19 января 2025 г. 20:56
В Нигерии число жертв от взрыва бензовоза достигло 86

Число погибших в результате взрыва бензовоза в Нигерии увеличилось с 70 до 86.

Как передает Report со ссылкой на портал Thisday Live, об этом заявил генеральный директор Агентства по чрезвычайным ситуациям штата Нигер Альхаджи Абдуллахи Баба Ара.

На месте происшествия в населенном пункте Дикко в штате Нигер на западе Нигерии продолжается разбор завалов. Пострадавшим оказывается медицинская помощь в местных больницах.

По данным очевидцев, накануне бензовоз с 60 тоннами топлива перевернулся на дороге. Подъехал другой бензовоз для перекачки содержимого. К месту аварии подошли местные жители, стремившиеся собрать разлившееся топливо. В это время произошел взрыв, а потом и пожар.

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