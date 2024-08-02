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В Нигерии число жертв беспорядков увеличилось до 14 человек

В Нигерии число жертв беспорядков увеличилось до 14 человек Число жертв беспорядков в крупных городах Нигерии, вызванных протестами против инфляции, увеличилось до 14 человек.
Другие страны
2 августа 2024 г. 13:07
В Нигерии число жертв беспорядков увеличилось до 14 человек

Число жертв беспорядков в крупных городах Нигерии, вызванных протестами против инфляции, увеличилось до 14 человек.

Как передает Report, об этом сообщают местные СМИ.

Ранее издание Daily Post сообщало о четырех погибших.

Протесты также сопровождаются перекрытием дорог и прекращением работы финансовых учреждений и других заведений, а также мародерством и уничтожением государственного и частного имущества, ущерб от которого может исчисляться сотнями миллионов в местной валюте.

В начале июля крупнейшие профсоюзы Нигерии приняли решение о забастовке, не сумев договориться с федеральным правительством о минимальном размере оплаты труда. Как ранее сообщало издание Punch, власти предлагали установить эту сумму на уровне 60 тыс. найр в месяц (около 37 долларов).

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Версия на азербайджанском языке Nigeriyada iğtişaşlarda ölənlərin sayı 14 nəfərə çatıb
Версия на английском языке Nigeria's inflation protests claim 14 lives

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