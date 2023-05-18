В Нигерии число убитых при нападении на конвой консульства США достигло семи

Число убитых на юго-востоке Нигерии во время нападения вооруженной группы неизвестных на колонну автомобилей, где находились сотрудники консульства США и полицейские, увеличилось до семи.

Число убитых на юго-востоке Нигерии во время нападения вооруженной группы неизвестных на колонну автомобилей, где находились сотрудники консульства США и полицейские, увеличилось до семи.

Как передает Report , об этом сообщил начальник полиции штата Анамбра Эченг Эченг.

"Убиты трое сотрудников консульства США и четверо полицейских, - цитирует его нигерийская газета Vanguard. - Еще два человека похищены, ведутся их поиски". Ранее власти объявили о четырех погибших.

Как проинформировали американские власти, граждан США в автоколонне не было. Всего в автомобилях находились девять человек.

Эченг сообщил, что колонна попала в засаду в середине дня 16 мая в районе Огбару штата Анамбра. Нападавшие открыли по ней огонь, позднее сожгли все автомобили. По его словам, в атаке подозреваются боевики из сепаратистской группировки "Коренные народы Биафры".

Сотрудники консульства США посещали регион в рамках гуманитарной программы.