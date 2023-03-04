В Нигерии число погибших при взрыве на нефтепроводе увеличилось до 15

До 15 человек увеличилось число погибших при взрыве на трубопроводе на юге Нигерии, который произошел в пятницу во время хищения нефти.

До 15 человек увеличилось число погибших при взрыве на трубопроводе на юге Нигерии, который произошел в пятницу во время хищения нефти.

Как передает Report, об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на представителя властей одного из районов штата Риверс Чиди Ллойда.

Ранее полиция проинформировала о 12 погибших. По словам Ллойда, люди погибли, когда занимались загрузкой украденной нефти на машины.

После взрыва на месте врезки в трубопровод начался пожар, который не удавалось затушить в течение длительного времени. Агентство уточняет, что поврежденный объект находится под управлением компании Shell Nigeria, которая является дочерним предприятием группы Royal Dutch Shell. По данным официального представителя полиции штата Риверс Грейса Иринге-Коко, нефть предназначалась для подпольного завода по ее переработке.

Украденная с месторождений и из трубопроводов Нигерии нефть перерабатывается в топливо на подпольных кустарных производствах, расположенных на юге страны. Затем продукты переработки продаются на черных рынках республики и соседних стран. В теневом секторе, по признанию служб безопасности, орудуют сотни подпольных синдикатов.