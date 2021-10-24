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В Нигерии более 800 задержанных бежали из исправительного центра

В Нигерии более 800 задержанных бежали из исправительного центра Более 800 человек, находившихся в предварительном заключении в ожидании суда, бежали из исправительного центра на юге Нигерии после того, как на объект было совершено нападение группы боевиков.
Другие страны
24 октября 2021 г. 00:37
В Нигерии более 800 задержанных бежали из исправительного центра

Более 800 человек, находившихся в предварительном заключении в ожидании суда, бежали из исправительного центра на юге Нигерии после того, как на объект было совершено нападение группы боевиков.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил в субботу представитель тюремных властей штата Ойо Оланреваджу Анджорин.

"Поздним вечером 22 октября боевики напали на исправительный центр в городе Ойо и после боя с охраной взорвали часть стены, - цитирует его Информационное агентство Нигерии. - Ожидавшие суда 837 задержанных бежали. Полиции удалось за прошедшие часы задержать и вернуть 262 из них. В бегах все еще находятся 575 человек".

Анджорин заявил, что власти штата предпринимают усилия с тем, чтобы выследить, задержать и вернуть в исправительный центр всех бежавших.

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Версия на азербайджанском языке Nigeriyada 800-dən çox məhbus həbsxanadan qaçıb

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