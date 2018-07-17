В Нигерии более 40 человек погибли в результате наводнения

Баку. 17 июля. REPORT.AZ/ Не менее 44 человек погибли и 20 числятся пропавшими без вести в результате наводнения в штате Кацина на севере Нигерии.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает местная газета Vanguard со ссылкой на губернатора штата Амину Масари (Aminu Masari).

"Уровень воды поднялся на 10 футов, и это настоящее стихийное бедствие", — заявил Масари.

По его словам, 500 домов разрушены и тысячи людей остались без жилья. Агентство по оказанию чрезвычайной помощи предоставило 13 грузовиков со средствами первой необходимости для пострадавших.