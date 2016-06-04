​В Нигере более 30 военнослужащих погибли в результате атаки "Боко Харам"

Баку. 4 июня. REPORT.AZ/ Не менее 32 военнослужащих погибли в результате нападения боевиков террористической группировки "Боко Харам" на военный гарнизон на границе с Нигерией, передает Report со ссылкой на ТАСС.

Гарнизон, на который напали "сотни боевиков" группировки, располагается у населенного пункта Боссо на юго-востоке Нигера. В результате нападения погибли 30 военнослужащих из Нигера и двое из Нигерии. Также сообщается о 67 пострадавших.

Точное число боевиков, участвовавших в атаке, неизвестно. О количестве нейтрализованных нападавших также пока не сообщается.