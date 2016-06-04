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    ​В Нигере более 30 военнослужащих погибли в результате атаки "Боко Харам"

    Гарнизон, на который напали сотни боевиков группировки, располагается у населенного пункта Боссо на юго-востоке Нигера

    Баку. 4 июня. REPORT.AZ/ Не менее 32 военнослужащих погибли в результате нападения боевиков террористической группировки "Боко Харам" на военный гарнизон на границе с Нигерией, передает Report со ссылкой на ТАСС.

    Гарнизон, на который напали "сотни боевиков" группировки, располагается у населенного пункта Боссо на юго-востоке Нигера. В результате нападения погибли 30 военнослужащих из Нигера и двое из Нигерии. Также сообщается о 67 пострадавших.

    Точное число боевиков, участвовавших в атаке, неизвестно. О количестве нейтрализованных нападавших также пока не сообщается.

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