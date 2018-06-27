В Нигерии более 200 человек погибли при столкновениях пастухов и фермеров

Баку. 27 июня. REPORT.AZ/ Число погибших в результате нападения пастухов-кочевников на общину фермеров в центральной части Нигерии превысило 200 человек.

Как передает Report, об этом сообщает агентство Франс Пресс со ссылкой на губернатора штата Плато Симона Лалонга.

В обращении к президенту Нигерии Мухаммаду Бухари губернатор заявил, что сожалеет "о потере более 200 человек", убитых во время нападения. Лалонг добавил, что он обеспокоен "повторяющимися атаками, которые дают возможность криминальным элементам совершать преступления среди жителей Плато". Еще более тревожно, по словам губернатора, что последние атаки совершались с применением современного оружия.