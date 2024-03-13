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В Нигерии боевики захватили более 60 заложников

В Нигерии боевики захватили более 60 заложников По меньшей мере 61 житель деревни похищен боевиками на севере Нигерии.
Другие страны
13 марта 2024 г. 12:11
В Нигерии боевики захватили более 60 заложников

По меньшей мере 61 житель деревни похищен боевиками на севере Нигерии.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила нигерийская газета Premium Times.

Боевики ночью атаковали деревню Буда, расположенную на территории штата Кадуна, отмечает издание. Они обходили дома, занимаясь грабежами, захватили заложников, увезя их в неизвестном направлении. Власти начали поиски похищенных.

В 2024 году в Нигерии выросло число похищаемых людей, за которых требуют выкуп. Так, 7 марта в штате Кадуна бандиты захватили и увезли в неизвестном направлении 287 школьников и преподавателей. Спустя два дня в штате Сокото бандиты похитили 15 школьников.

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Версия на английском языке At least 61 kidnapped by gunmen in Nigeria, residents say

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