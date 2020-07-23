В Нигерии боевики убили пятерых работников гуманитарных организаций

Боевики в Нигерии казнили пятерых работников неправительственных гуманитарных организаций "Действие против голода" (Action contre la faim) и "Международный комитет спасения" (International Rescue Committee).

Боевики в Нигерии казнили пятерых работников неправительственных гуманитарных организаций "Действие против голода" (Action contre la faim) и "Международный комитет спасения" (International Rescue Committee).

Как передает Report со ссылкой на РИА "Новости", об этом говорится в заявлении обеих организаций.

"С большим горем мы подтверждаем убийство Ишаку Якубу, сотрудника ACF с базы в Монгуно, и четырех других гуманитарных работников, которых 8 июня в северо-восточном штате Борно в заложники взяла негосударственная вооруженная группировка", - говорится в заявлении организации "Действие против голода".

Организация "самым решительным образом" осудила убийство и выразила сожаление в связи с тем, что призывы об освобождении "остались без ответа".

"Похищение гуманитарных сотрудников нарушает международное гуманитарное право и правила защиты работников, гуманитарных организаций и их партнеров", - подчеркнули в ACF.

Наряду с этим группа IRC подтвердила, что среди убитых был один из их сотрудников.