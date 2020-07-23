О нас
Report Georgia

В Нигерии боевики убили пятерых работников гуманитарных организаций

В Нигерии боевики убили пятерых работников гуманитарных организаций Боевики в Нигерии казнили пятерых работников неправительственных гуманитарных организаций "Действие против голода" (Action contre la faim) и "Международный комитет спасения" (International Rescue Committee).
Другие страны
23 июля 2020 г. 12:37
В Нигерии боевики убили пятерых работников гуманитарных организаций
AP

Боевики в Нигерии казнили пятерых работников неправительственных гуманитарных организаций "Действие против голода" (Action contre la faim) и "Международный комитет спасения" (International Rescue Committee). 

Как передает Report со ссылкой на РИА "Новости", об этом говорится в заявлении обеих организаций.

"С большим горем мы подтверждаем убийство Ишаку Якубу, сотрудника ACF с базы в Монгуно, и четырех других гуманитарных работников, которых 8 июня в северо-восточном штате Борно в заложники взяла негосударственная вооруженная группировка", - говорится в заявлении организации "Действие против голода".

Организация "самым решительным образом" осудила убийство и выразила сожаление в связи с тем, что призывы об освобождении "остались без ответа".

"Похищение гуманитарных сотрудников нарушает международное гуманитарное право и правила защиты работников, гуманитарных организаций и их партнеров", - подчеркнули в ACF.

Наряду с этим группа IRC подтвердила, что среди убитых был один из их сотрудников.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Nigeriyada silahlılar humanitar təşkilatların 5 işçisini öldürüb
823x150

Новости партнеров

Самое читаемое

В Конгрессе США приняты две поправки в пользу Азербайджана
В Конгрессе США приняты две поправки в пользу Азербайджана
21 июля 2020 г. 14:50
В Азербайджане вновь продлили особый карантинный режим
В Азербайджане вновь продлили особый карантинный режим
17 июля 2020 г. 20:17
Грузинский эксперт: Никол Пашинян потерял не только рейтинг, но и голову
Грузинский эксперт: Никол Пашинян потерял не только рейтинг, но и голову
18 июля 2020 г. 17:53
Скончалась дочь Малейки Аббасзаде
Скончалась дочь Малейки Аббасзаде
18 июля 2020 г. 12:45
Оперативный штаб выступил с обращением
Оперативный штаб выступил с обращением
17 июля 2020 г. 23:10
В США армяне напали на азербайджанцев, есть пострадавшие
ФотоВ США армяне напали на азербайджанцев, есть пострадавшие
22 июля 2020 г. 06:42
Азербайджан требует от Сербии объяснений о поставках минометов в Армению
Азербайджан требует от Сербии объяснений о поставках минометов в Армению
20 июля 2020 г. 15:35
У МИД Грузии потребовали объяснений в связи с доставкой в Армению оружия и боеприпасов
У МИД Грузии потребовали объяснений в связи с доставкой в Армению оружия и боеприпасов
20 июля 2020 г. 14:46
Дочь Национального Героя Азербайджана выступила с заявлением перед зданием ООН
ФотоДочь Национального Героя Азербайджана выступила с заявлением перед зданием ООН
19 июля 2020 г. 19:58
Стало известно число новых случаев заражения COVID-19 в Азербайджане
Стало известно число новых случаев заражения COVID-19 в Азербайджане
21 июля 2020 г. 21:14
396x350

Последние новости

00:28
Вейсова: Количество обращений в связи с COVID-19 снизилось на 25% Здравоохранение
23:59
Президент раскритиковал деятельность некоторых структур Инфраструктура
23:44
Президенту обратились из-за равнодушного отношения структур к засухе Инфраструктура
23:25
При Президенте состоялось совещание в видеоформате, посвященное состоянию водного хозяйства ОБНОВЛЕНО Инфраструктура
23:18
В Узбекистане продлят карантин из-за коронавируса Другие страны
22:56
Названо число находящихся в реанимации больных коронавирусом Здравоохранение
22:38
В Боливии президентские выборы перенесли на октябрь Другие страны
22:14
ГЭЦ: Семь человек исключены с экзамена Наука и образование
22:03
Чавушоглу и Лавров обсудили эскалацию на азербайджано-армянской границе В регионе
21:38
Обнародованы результаты выпускных экзаменов Наука и образование
21:29
В Турции число зараженных COVID-19 превысило 223 тысяч В регионе
21:22
Трамп и Путин обсудили коллективные усилия ради стабильности в регионе Другие страны
21:00
Сергей Лавров встретился с представителями азербайджанской и армянской общин в Россииазербайджанармениянагорнокарабахскийконфликт Внешняя политика
20:55
В испанском рыбном магазине нашли амфоры времен Римской империи Наука и образование
20:25
Ученые рассказали почему Twitter может быть угрозой всему миру Это интересно
Вся новостная лента