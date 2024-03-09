В Нигерии боевики убили на КПП восемь человек

По меньшей мере восемь человек, в том числе шесть полицейских, убиты боевиками на юго-востоке Нигерии.

По меньшей мере восемь человек, в том числе шесть полицейских, убиты боевиками на юго-востоке Нигерии.

Как передает Report, об этом сообщил нигерийский телеканал Channels.

Так, вооруженная группа атаковала контрольно-пропускной пункт полиции в штате Эбонийи. В свою очередь официальные власти сообщили о шести убитых с правительственной стороны.

В нападении подозреваются боевики из сепаратистской группировки "Коренные народы Биафры". В последние время в этой части Нигерии ею были совершены атаки на государственные учреждения, армейские лагеря и полицейские блокпосты. Группировка "Коренные народы Биафры" была создана в 2012 году, она добивается выхода ряда юго-восточных областей из состава Нигерии и образования независимого государства Биафра.