 Наверх
    Закрыть фоторежим

    ​В Нигерии боевики убили четырех человек взяли в плен трех женщин

    В ходе нападения они подожгли несколько домов и обстреляли жителей деревни

    Баку. 15 Июня. REPORT.AZ/ Боевики радикальной группировки "Боко Харам" убили по меньшей мере четырех человек и взяли в плен трех женщин рядом с городом Чибок на севере Нигерии.

    Как передает Report, об этом сообщает агентство Рейтер со ссылкой на местных жителей.

    По словам местных жителей и члена местной добровольной дружины, боевики напали на деревню Каутува (Kautuva) на рассвете. В ходе нападения они подожгли несколько домов и обстреляли жителей деревни.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi