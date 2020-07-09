В Нигерии боевики убили 35 военнослужащих

На северо-востоке Нигерии исламисты убили 35 военных.

На северо-востоке Нигерии исламисты убили 35 военных.

Как передает Report, об этом пишет агентство Франс Пресс со ссылкой на сотрудников нигерийской службы безопасности.

Сообщается, что 18 человек ранены, еще 30 считаются пропавшими без вести.

Напавшие устроили засаду на дороге.

По предварительным данным, преступление совершили террористы из группировки "Исламское государство в Западной Африке" (ISWAP).

С начала 2000-х в Нигерии действовала группировка "Боко харам" с целью захватить власть. В 2015 году в организации произошел раскол, когда часть террористов присоединилась к террористической организации "Исламское государство", приняв название "Исламское государство в Западной Африке" (ISWAP).