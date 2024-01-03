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В Нигерии боевики убили 15 жителей в двух деревнях

В Нигерии боевики убили 15 жителей в двух деревнях По меньшей мере 15 человек убиты на текущей неделе на северо-востоке Нигерии при нападении банды экстремистов.
Другие страны
3 января 2024 г. 19:29
В Нигерии боевики убили 15 жителей в двух деревнях

По меньшей мере 15 человек убиты на текущей неделе на северо-востоке Нигерии при нападении банды экстремистов.

Как передает Report, об этом сообщил глава ассоциации развития района Чибок Манассия Аллен.

"Боевики напали в день Нового года на две деревни в штате Борно", - приводит его слова агентство AFP. Согласно сообщениям очевидцев, экстремисты передвигались на нескольких грузовиках и использовали форму регулярной нигерийской армии.

Власти направили в регион подразделение сил безопасности. Какая именно радикальная группировка несет ответственность за нападение, не сообщается.

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Версия на азербайджанском языке Nigeriyada silahlılar kəndlərə hücum ediblər, ölənlər var

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