В Нигерии боевики убили 15 жителей в двух деревнях

По меньшей мере 15 человек убиты на текущей неделе на северо-востоке Нигерии при нападении банды экстремистов.

По меньшей мере 15 человек убиты на текущей неделе на северо-востоке Нигерии при нападении банды экстремистов.

Как передает Report, об этом сообщил глава ассоциации развития района Чибок Манассия Аллен.

"Боевики напали в день Нового года на две деревни в штате Борно", - приводит его слова агентство AFP. Согласно сообщениям очевидцев, экстремисты передвигались на нескольких грузовиках и использовали форму регулярной нигерийской армии.

Власти направили в регион подразделение сил безопасности. Какая именно радикальная группировка несет ответственность за нападение, не сообщается.