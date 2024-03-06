В Нигерии боевики похитили более 100 женщин

Более 100 женщин были похищены на северо-востоке Нигерии боевиками из экстремистской группировки "Боко харам".

Более 100 женщин были похищены на северо-востоке Нигерии боевиками из экстремистской группировки "Боко харам".

Как передает Report, об этом сообщила телерадиовещательная корпорация Би-би-си со ссылкой на местного жителя Гамбору Нгала.

По его словам, террористы захватили и увезли с собой 117 женщин. Би-би-си передает, что число похищенных сильно отличается в зависимости от источников - от 50 до 300. Днем ранее Agence France-Presse сообщило о 47 похищенных женщинах.

Группа женщин из лагеря для перемещенных лиц собирала хворост у границы с Камеруном, когда на них напали боевики. Некоторым удалось убежать, однако другие были захвачены боевиками и увезены в неизвестном направлении. Ведутся поиски похищенных.

Наиболее крупное похищение в современной Нигерии произошло в 2014 году, когда боевики захватили и увезли с собой более 270 школьниц, которые проживали в общежитии города Чибок.