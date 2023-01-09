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В Нигерии боевики похитили 32 человека, еще несколько получили ранения

В Нигерии боевики похитили 32 человека, еще несколько получили ранения В Нигерии боевики, вооруженные автоматами, похитили 32 человека с железнодорожного вокзала, еще несколько человек получили ранения.
Другие страны
9 января 2023 г. 05:48
В Нигерии боевики похитили 32 человека, еще несколько получили ранения

В Нигерии боевики, вооруженные автоматами, похитили 32 человека с железнодорожного вокзала, еще несколько человек получили ранения.

Как передает Report, об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на местную полицию.

Вооруженные люди напали на станцию ​​Том Икими, когда пассажиры ждали поезд до Варри, нефтяного узла в соседнем штате Дельта. Станция находится примерно в 111 км к северо-востоку от столицы штата Бенин-Сити и недалеко от границы со штатом Анамбра.

По данным полиции, в результате нападения несколько человек на станции были ранены. Комиссар по информации штата Эдо Крис Оса Нехикхаре подтвердил, что похитители забрали 32 человека, хотя одному похищенному удалось скрыться.

"В настоящее время сотрудники службы безопасности активизируют поисково-спасательные операции в разумном радиусе для спасения жертв похищения", - отметил он.

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Версия на азербайджанском языке Nigeriyada silahlı şəxslər onlarla insanı qaçırıb

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