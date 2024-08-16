В Нигерии боевики похитили 20 студентов-медиков

По меньшей мере 20 студентов-медиков похищены боевиками на юго-востоке Нигерии.

По меньшей мере 20 студентов-медиков похищены боевиками на юго-востоке Нигерии.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила представитель полиции штата Бенуэ Кэтрин Анен.

"Похищена группа студентов, ведется расследование", - приводит ее слова газета Punch.

Студенты из двух университетов направлялись на ежегодную конференцию Федерации католических учащихся-медиков, когда они были остановлены неизвестными вооруженными людьми и похищены.

Требование о выкупе за их освобождение пока не поступало, отмечает издание. Власти пытаются установить, кто несет ответственность за похищение студентов.