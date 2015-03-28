​В Нигерии боевики обезглавили 23 человека

Баку. 28 марта. REPORT.AZ/ Боевики террористической организации "Боко харам" обезглавили в Нигерии 23 человека.
Как передает Report со ссылкой на Franc-Press, об этом заявил представитель местной администрации.
"В пятницу вечером в провинции Буратай совершено нападение вооруженными людьми. Они обезглавили 23 человека и сожгли дома местных жителей", - заявил он.
Атака боевиков произошла накануне назначенных в Нигерии всеобщих выборов.
В результате нападения боевиков пострадали 32 человека.
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