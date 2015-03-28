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    ​В Нигерии боевики обезглавили 23 человека

    Они сожгли дома местных жителей

    Баку. 28 марта. REPORT.AZ/ Боевики террористической организации "Боко харам" обезглавили в Нигерии 23 человека.

    Как передает Report со ссылкой на Franc-Press, об этом заявил представитель местной администрации.

    "В пятницу вечером в провинции Буратай совершено нападение вооруженными людьми. Они обезглавили 23 человека и сожгли дома местных жителей", - заявил он.

    Атака боевиков произошла накануне назначенных в Нигерии всеобщих выборов.

    В результате нападения боевиков пострадали 32 человека.

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