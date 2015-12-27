В Нигерии боевики "Боко Харам" сожгли деревню и убили 14 человек

Баку. 27 декабря. REPORT.AZ/ Не менее 14 человек погибли при нападении боевиков группировки "Боко Харам" на северо-востоке Нигерии.

Как передает Report, об этом сообщил полицейский из деревни Кимба Мустафа Каримбе.

"Боевики убили 14 человек и сожгли всю деревню, после чего скрылись и несколько пострадали",— приводит AFP слова господина Каримбе.

По его данным, в пятницу вечером боевики на мотоциклах захватили деревню Кимба, открыв огонь по местным жителям и поджигая дома.