​В Нигерии боевики атаковав город, убили 15 человек

Боевики террористической группировки "Боко харам" атаковали город Магумери в штате Борно на северо-востоке Нигерии, убив по меньшей мере 15 человек.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил депутат от штата Борно в национальном парламенте Нигерии Усман Занна. По его словам, в бою погибли восемь местных ополченцев, сотрудник службы безопасности и шесть мирных граждан.

Боевики на 11 автомобилях ворвались в Магумери. Очевидцы передают о применении боевиками крупнокалиберных пулеметов. Военные власти Нигерии пока не предоставили информации об этом инциденте.

Организация "Боко харам" возникла на севере Нигерии в 2002 году, ее исторической базой считается город Майдугури. Она поставила целью захват власти в этой стране.

По данным ООН, от рук террористической организации "Боко харам" в Нигерии за последние десять лет погибли 35 тыс. человек.