В Нигерии боевики атаковали армейский лагерь

Боевики атаковали армейский лагерь на северо-западе Нигерии, вынудив правительственные силы временно оставить его.

Боевики атаковали армейский лагерь на северо-западе Нигерии, вынудив правительственные силы временно оставить его.

Как передает Report, об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на местных жителей.

По их данным, вооруженная группа напала на лагерь в районе поселка Нахута. Размещавшиеся в нем армейские и полицейские подразделения бежали.

Информации о перестрелке и возможных пострадавших нет.

Боевики, войдя на территорию лагеря, приступили к грабежам магазинов и домов, отмечает агентство. Они также сожгли находившуюся на территории лагеря военную технику.