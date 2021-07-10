В Нигерии бандиты убили 35 жителей пяти деревень

По меньшей мере 35 человек убиты в штате Замфара на северо-западе Нигерии в серии бандитских нападений.

По меньшей мере 35 человек убиты в штате Замфара на северо-западе Нигерии в серии бандитских нападений.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило в субботу агентство Agence France-Presse со ссылкой на представителя полиции штата Мохамеда Шеху.

"В пяти деревнях убиты 35 человек", - отметил он. По его словам, бандиты занимались грабежами и похищениями людей.

AFP приводит свидетельства очевидцев, согласно которым нападения были совершены 8 июля, а общее число погибших достигает 43 человек. В свою очередь нигерийская газета Premium Times отмечает, что атаки на деревни происходили в округе Фару штата Замфара после того, как местные жители убили 7 июля двух бандитов, которые угрожали им оружием. В пятницу агентство Reuters сообщило, что бандиты напали на город Фару и убили 45 жителей.