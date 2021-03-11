В Нигерии бандиты убили 13 человек во время нападения на школу

Власти штата направили подразделение полиции на поиски бандитов в целях их ликвидации

Группа вооруженных бандитов совершила нападение на школу на северо-востоке Нигерии, убив 13 человек, включая одного ученика. Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил нигерийский новостной портал Dailytrust.

Бандиты на мотоциклах ворвались 10 марта в город Дамага в штате Замфара, атаковав государственную среднюю школу, заявил очевидец событий. Один ученик был убит на месте, однако другим удалось покинуть классы и убежать. После этого нападавшие открыли в городе беспорядочную стрельбу, убив еще 12 человек.

Власти штата направили подразделение полиции на поиски бандитов в целях их ликвидации. На территории штата приняты меры для усиления охраны школ.

Нападения на школы с целью захвата учеников для дальнейшего выкупа стали в последние месяцы все чаще происходить в Нигерии. Так, 26 февраля из школы-интерната для девочек в городе Джангебе в штате Замфара были похищены 279 учениц. Их освободили 2 марта после переговоров. В соседнем с Замфара штате Кацина бандиты похитили 11 декабря 2020 года 344 мальчика из школы-интерната. Спустя шесть дней они все были освобождены по результатам переговоров.