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В Нигерии бандиты напали на шесть деревень и убили 53 жителей

В Нигерии бандиты напали на шесть деревень и убили 53 жителей Бандиты, занимающиеся угоном скота, убили 53 жителей в шести деревнях в штате Замфара на северо-западе Нигерии.
Другие страны
12 июня 2021 г. 23:35
В Нигерии бандиты напали на шесть деревень и убили 53 жителей

Бандиты, занимающиеся угоном скота, убили 53 жителей в шести деревнях в штате Замфара на северо-западе Нигерии.

Как передает Report, об этом сообщил представитель полиции штата Мохаммед Шеху.

"Атакам преступной банды в течение минувшего четверга и пятницы подверглись шесть деревень в районе Зурми, убиты 53 фермера, - цитирует его нигерийская газета Vanguard. - В Зурми направлены дополнительные полицейские силы".

По словам Шеху, бандиты, которые передвигались на мотоциклах, занимались угоном скота.

В Нигерии уже второй год наблюдается существенный рост числа нападений банд на мирных жителей. Преступники убивают людей, захватывают заложников для выкупа, похищают скот, запугивают жителей, облагая их различными поборами.

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