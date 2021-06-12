В Нигерии бандиты напали на шесть деревень и убили 53 жителей

Бандиты, занимающиеся угоном скота, убили 53 жителей в шести деревнях в штате Замфара на северо-западе Нигерии.

Бандиты, занимающиеся угоном скота, убили 53 жителей в шести деревнях в штате Замфара на северо-западе Нигерии.

Как передает Report, об этом сообщил представитель полиции штата Мохаммед Шеху.

"Атакам преступной банды в течение минувшего четверга и пятницы подверглись шесть деревень в районе Зурми, убиты 53 фермера, - цитирует его нигерийская газета Vanguard. - В Зурми направлены дополнительные полицейские силы".

По словам Шеху, бандиты, которые передвигались на мотоциклах, занимались угоном скота.

В Нигерии уже второй год наблюдается существенный рост числа нападений банд на мирных жителей. Преступники убивают людей, захватывают заложников для выкупа, похищают скот, запугивают жителей, облагая их различными поборами.