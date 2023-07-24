В Нигерии 20 человек погибли при взрыве потерпевшего аварию бензовоза

По меньшей мере 20 человек погибли на юге Нигерии при взрыве перевернувшегося бензовоза в момент, когда пытались собрать в ведра выливавшийся из него бензин.

По меньшей мере 20 человек погибли на юге Нигерии при взрыве перевернувшегося бензовоза в момент, когда пытались собрать в ведра выливавшийся из него бензин.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила в понедельник нигерийская газета Punch.

Бензовоз перевернулся 23 июля на скоростной автостраде в штате Ондо, передает издание. Вокруг собралась толпа, люди набирали в ведра бензин, выливавшийся из цистерны. В какой-то момент произошел взрыв и начался пожар.

Наряду с погибшими есть сильно обгоревшие, они доставлены в больницу.