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В Нигерии 20 человек погибли при взрыве потерпевшего аварию бензовоза

В Нигерии 20 человек погибли при взрыве потерпевшего аварию бензовоза По меньшей мере 20 человек погибли на юге Нигерии при взрыве перевернувшегося бензовоза в момент, когда пытались собрать в ведра выливавшийся из него бензин.
Другие страны
24 июля 2023 г. 16:27
В Нигерии 20 человек погибли при взрыве потерпевшего аварию бензовоза

По меньшей мере 20 человек погибли на юге Нигерии при взрыве перевернувшегося бензовоза в момент, когда пытались собрать в ведра выливавшийся из него бензин.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила в понедельник нигерийская газета Punch.

Бензовоз перевернулся 23 июля на скоростной автостраде в штате Ондо, передает издание. Вокруг собралась толпа, люди набирали в ведра бензин, выливавшийся из цистерны. В какой-то момент произошел взрыв и начался пожар.

Наряду с погибшими есть сильно обгоревшие, они доставлены в больницу.

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Версия на английском языке 20 fuel scoopers burnt to death in Nigeria tanker accident
Версия на азербайджанском языке Nigeriyada benzindaşıyan maşın partlayıb, azı 20 nəfər ölüb

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