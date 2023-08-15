В Нигерии 13 сотрудников сил нацбезопасности погибли в засаде боевиков

По меньшей мере 13 сотрудников сил национальной безопасности погибли в засаде, устроенной боевиками в штате Нигер в центрально-западной части Нигерии.

По меньшей мере 13 сотрудников сил национальной безопасности погибли в засаде, устроенной боевиками в штате Нигер в центрально-западной части Нигерии.

Как передает Report , об этом сообщила национальная газета Нигерии This Day.

По информации издания, инцидент произошел в районе местного самоуправления Рафи.

По меньшей мере 10 военных получили ранения в результате столкновения с бандитами. Погибшие прибыли в этот район для проведения операции по нейтрализации боевиков, которые в последнее время терроризировали жителей в районах местного самоуправления Рафи и Ушиши в штате Нигер. Отмечается, что бандитам стали известны подробности рейда военных, и они устроили засаду.

По данным газеты, в ходе операции около 50 боевиков были ликвидированы. Военные также подтвердили изданию, что вертолет, выполнявший эвакуацию пострадавших, разбился в штате Нигер.

Агентство Agence France-Presse в свою очередь сообщило, что число сотрудников сил нацбезопасности, погибших в результате инцидента, составляет 26.