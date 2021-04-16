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В Нигерии 10 человек умерли из-за отравления соком

В Нигерии 10 человек умерли из-за отравления соком Еще 400 человек госпитализированы
Другие страны
16 апреля 2021 г. 11:11
В Нигерии 10 человек умерли из-за отравления соком

Не менее 10 человек умерли и более 400 госпитализированы на севере Нигерии после употребления сока, содержавшего токсины. Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил нигерийский новостной портал The Authority со ссылкой на медицинские власти штата Кано.

"Мы обеспокоены создавшейся ситуацией, 10 человек умерли, еще 400 помещены в больницу, основной диагноз - почечная недостаточность", - заявил министр здравоохранения штата Амину Ибрагим Цаньява.

Власти ведут расследование нескольких случаев отравления соками на севере Нигерии. В основном пострадавшие употребляли поддельную продукцию.

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