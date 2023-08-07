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В Нигере заявили о подготовке интервенции двумя государствами Центральной Африки

В Нигере заявили о подготовке интервенции двумя государствами Центральной Африки Правящий орган мятежников Нигера - Национальный совет спасения родины (НССР) - заявил о подготовке военной интервенции со стороны двух стран Центральной Африки.
Другие страны
7 августа 2023 г. 16:00
В Нигере заявили о подготовке интервенции двумя государствами Центральной Африки

Правящий орган мятежников Нигера - Национальный совет спасения родины (НССР) - заявил о подготовке военной интервенции со стороны двух стран Центральной Африки.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает агентство ANP.

"Несмотря на неодобрение населения Нигера и ECOWAS, планирование интервенции было осуществлено. Предварительное развертывание сил для участия в этой войне началось в двух странах Центральной Африки", - говорится в коммюнике.

Руководство республики подчеркивает, что для него "любое государство, со стороны которого будут направлены военные действия против Нигера, будет считаться участником операции". Также НССР сообщил, что располагает информацией о готовящейся атаке "силами иностранной державы в координации с ECOWAS и террористическими группировками".

"НССР предупреждает ECOWAS, за которой стоит иностранная держава, о катастрофических последствиях для региона от любого вмешательства во внутренние дела Нигера и военной авантюры", - указывается в сообщении.

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Версия на английском языке Rebels in Niger say 2 Central African states prepare intervention

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