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В Нигере задержали сына посла во Франции

В Нигере задержали сына посла во Франции Сын посла Нигера во Франции Аишаты Буламы Кане, об отстранении которой заявляли захватившие власть мятежники, Идрисса Кане задержан в Ниамее по обвинению в похищении государственных средств.
Другие страны
9 августа 2023 г. 16:10
В Нигере задержали сына посла во Франции

Сын посла Нигера во Франции Аишаты Буламы Кане, об отстранении которой заявляли захватившие власть мятежники, Идрисса Кане задержан в Ниамее по обвинению в похищении государственных средств.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает AFP.

По данным источников, его дело передано в Высшее управление по борьбе с коррупцией и аналогичными правонарушениями, отмечает агентство. Чем конкретно обусловлено задержание, пока не сообщается.

Ранее мятежники заявили об отстранении посла Нигера в Париже Аишаты Буламы Кане, однако та не признала их решения и продолжила работу по поручению президента Мохамеда Базума.

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Версия на английском языке Son of French ambassador detained in Niger

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