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Баку. 6 июля. REPORT.AZ/ В Нигере военнослужащие убили 14 мирных жителей, перепутав их с боевиками Боко Харам.

Как передает Report, об этом сообщает Reuters со ссылкой на местного чиновника.

Военные патрулировали так называемую «красную зону» возле деревни Абадам. Увидев людей они открыли огонь, решив, что это террористы. Позже выяснилось, что это были безоружные фермеры.

По словам чиновника, любой человек, который окажется в запретной зоне считается боевиком Боко Харам. Однако каким образом безоружные люди оказались в запретной зоне и почему солдаты открыли огонь неизвестно.