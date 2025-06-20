В Нигере в результате вооруженного нападения убиты 34 солдата и 14 ранены

По меньшей мере 34 нигерийских солдата погибли, а 14 получили ранения в результате вооруженного нападения, произошедшего вчера в Банибангу, примерно в 250 километрах от столицы Ниамея.

По меньшей мере 34 нигерийских солдата погибли, а 14 получили ранения в результате вооруженного нападения, произошедшего вчера в Банибангу, примерно в 250 километрах от столицы Ниамея.

Как передает Report, об этом сообщает агентство AP со ссылкой на заявление Минобороны Нигера.

Боевикам, связанным с Исламским государством, удалось атаковать хорошо защищенный город, прежде чем отступить к близлежащей границе с Мали. После тяжелых боев город был занят нападающими, которые взяли под контроль лагеря Национальной гвардии, префектуру, а также позиции жандармерии и армии на двух фронтах.

По данным источников в сфере безопасности, военные позиции в этом районе были предупреждены о готовящемся нападении после того, как накануне были замечены колонны тяжело вооруженных мотоциклов, направлявшихся в Банибангу на границе с Мали.