В Нигере в результате наводнений без жилья остались более 46 тыс. человек

Баку. 12 августа. REPORT.AZ/ Более 46 тыс. человек остались без жилья в результате сильных наводнений, произошедших в Нигере за последние два месяца.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило правительство этой африканской страны.

По данным властей, жертвами наводнений, вызванных ливнями, стали 14 человек. Затоплены были, в частности, пустынные районы Нигера. Больше всего пострадали регионы Тахуа (запад) и Агадез (север). "Наводнения, зарегистрированные в ряде населенных пунктов, привели к тому, что 14 человек погибли, пятеро пострадали, а 46296 остались без крова", - говорится в коммюнике правительства.

Среди жертв много детей. Власти утверждают, что пострадавшим уже направлено 326 тонн продовольственной помощи.

Кроме того, из-за наводнений погибли 19 тыс. голов скота - коров, коз, баранов. Повреждены сотни гектаров садовых участков.