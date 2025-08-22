В Нигере уничтожили главаря группировки "Боко харам"

Армия Нигера объявила об уничтожении главаря террористической группировки "Боко харам" Ибрагима Махамаду.
Как передает Report со ссылкой на Agence France-Presse, об этом говорится в оперативной сводке армии Нигера
"Нигерийские вооруженные силы в ходе хирургической операции, проведенной с образцовой точностью, нейтрализовали печально известного Бакуру, настоящее имя которого Ибрагим Махамаду, главаря группировки "Боко харам", на острове Шилава в регионе Диффа", - отмечается в оперативной сводке.
В заявлении говорится, что операция была проведена 15 августа "рано утром". Истребитель ВВС нанес три прицельных удара по укрытию главаря боевиков на острове Шилава на озере Чад.