В Нигере уничтожили главаря группировки "Боко харам"

В Нигере уничтожили главаря группировки "Боко харам" Армия Нигера объявила об уничтожении главаря террористической группировки "Боко харам" Ибрагима Махамаду.
22 августа 2025 г. 05:44
В Нигере уничтожили главаря группировки Боко харам

Армия Нигера объявила об уничтожении главаря террористической группировки "Боко харам" Ибрагима Махамаду.

Как передает Report со ссылкой на Agence France-Presse, об этом говорится в оперативной сводке армии Нигера

"Нигерийские вооруженные силы в ходе хирургической операции, проведенной с образцовой точностью, нейтрализовали печально известного Бакуру, настоящее имя которого Ибрагим Махамаду, главаря группировки "Боко харам", на острове Шилава в регионе Диффа", - отмечается в оперативной сводке.

В заявлении говорится, что операция была проведена 15 августа "рано утром". Истребитель ВВС нанес три прицельных удара по укрытию главаря боевиков на острове Шилава на озере Чад.

Версия на азербайджанском языке Nigerdə ​​"Boko Haram"ın lideri öldürülüb

