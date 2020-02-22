В Нигере уничтожено 120 террористов в ходе военной операции

Вооруженные силы Нигера и Франции в ходе совместной военной операции на юго-западе Нигера, которая началась 1 февраля, уничтожили 120 террористов, сообщает Report со ссылкой на РИА "Новости".

По данным минобороны страны, к 20 февраля военным Нигера и Франции удалось "нейтрализовать 120 террористов" во время операции в регионе Тиллабери недалеко от границы с Мали и Буркина-Фасо. Также вооруженные силы захватили оборудование для создания взрывных устройств и несколько транспортных средств. Потерь среди военных не зафиксировано.

В этом же районе в октябре 2017 года, боевики регионального подразделения террористической группировки ИГ устроили засаду на совместный патруль США и Нигера. Тогда погибли четыре американских спецназовца и четверо африканских военных.