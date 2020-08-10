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В Нигере убили шесть французских туристов

В Нигере убили шесть французских туристов Группа вооруженных людей напала в воскресенье на туристов на юго-западе Нигера, убиты восемь человек, включая шестерых французов.
Другие страны
10 августа 2020 г. 09:33

Группа вооруженных людей напала в воскресенье на туристов на юго-западе Нигера, убиты восемь человек, включая шестерых французов.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило AFP со ссылкой на губернатора региона Тиллабери Тиджани Ибрагима Катиеллу.

"Восемь погибших: двое нигерийцев, гид и водитель, остальные шесть - французы", - сообщил он.

Нападение совершено в заповеднике Куре, известном как место обитания многочисленных жирафов и расположенном в 60 км к юго-востоку от столицы страны Ниамей. Согласно поступающей информации, вооруженные люди прибыли в заповедник на мотоциклах.

Район Тиллабери расположен в стратегически важном регионе, где сходятся границы трех стран - Нигера, Мали и Буркина-Фасо. В этой части Африки действуют исламисты из экстремистской террористической группировки "Исламское государство в Западной Африке", которая является структурой "Исламского государства".

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