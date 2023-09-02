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В Нигере тысячи протестующих потребовали вывода из страны французских войск

В Нигере тысячи протестующих потребовали вывода из страны французских войск Новая акция протеста против военного присутствия Франции в Нигере прошла в столице страны Ниамее
Другие страны
2 сентября 2023 г. 22:26
В Нигере тысячи протестующих потребовали вывода из страны французских войск

Новая акция протеста против военного присутствия Франции в Нигере прошла в столице страны Ниамее

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом сообщает Al Jazeera.

Демонстрацию возле французской военной базы запланировали на 15:00 по местному времени (18:00 по бакинскому времени), однако за пять часов до начала на акцию собрались тысячи демонстрантов, что застало врасплох полицию и силы безопасности.

По данным телеканала, антифранцузские акции в Нигере ранее проходили довольно спокойно и организованно. Однако сегодня активисты сносили барьеры, возведенные силами безопасности у французской базы, приближались к ней, а некоторые даже пытались проникнуть на ее территорию.

Военные Нигера усилили режим безопасности вокруг базы, где находятся примерно 1,5 тыс. французских солдат, и предупредили о последствиях за его нарушение.

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