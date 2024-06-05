В Нигере создадут спецподразделение для защиты рудников и нефтепровода от террористов

Вооруженные силы Нигера создадут специальное подразделение для защиты от атак террористов на стратегически важные объекты инфраструктуры, в том числе урановые рудники и нефтяные скважины.

Вооруженные силы Нигера создадут специальное подразделение для защиты от атак террористов на стратегически важные объекты инфраструктуры, в том числе урановые рудники и нефтяные скважины.

Как передает Report, об этом заявил директор по стратегическим исследованиям в министерстве обороны страны Мункаила Софьяни в эфире телеканала RTN.

"Задача подразделения в предотвращении диверсий, нападений террористов и других угроз для безопасности стратегически важных объектов по разведке и эксплуатации воды, нефти, урана и других ресурсов", - сказал он, добавив, что под защитой подразделения окажется и нефтепровод в Бенин, а также коридоры для торговли с соседними странами.

По его словам, к 2030 году численность подразделения составит 100 тыс. человек.