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В Нигере создадут спецподразделение для защиты рудников и нефтепровода от террористов

В Нигере создадут спецподразделение для защиты рудников и нефтепровода от террористов Вооруженные силы Нигера создадут специальное подразделение для защиты от атак террористов на стратегически важные объекты инфраструктуры, в том числе урановые рудники и нефтяные скважины.
Другие страны
5 июня 2024 г. 19:26
В Нигере создадут спецподразделение для защиты рудников и нефтепровода от террористов

Вооруженные силы Нигера создадут специальное подразделение для защиты от атак террористов на стратегически важные объекты инфраструктуры, в том числе урановые рудники и нефтяные скважины.

Как передает Report, об этом заявил директор по стратегическим исследованиям в министерстве обороны страны Мункаила Софьяни в эфире телеканала RTN.

"Задача подразделения в предотвращении диверсий, нападений террористов и других угроз для безопасности стратегически важных объектов по разведке и эксплуатации воды, нефти, урана и других ресурсов", - сказал он, добавив, что под защитой подразделения окажется и нефтепровод в Бенин, а также коридоры для торговли с соседними странами.

По его словам, к 2030 году численность подразделения составит 100 тыс. человек.

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