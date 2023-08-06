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В Нигере состоялся митинг в поддержку захвативших власть военных

В Нигере состоялся митинг в поддержку захвативших власть военных Тысячи граждан Нигера собрались за 10 часов до истечения ультиматума Экономического сообщества стран Западной Африки (ECOWAS) на крупнейшем стадионе столицы республики на митинг в поддержку захвативших власть военных.
Другие страны
6 августа 2023 г. 23:57
В Нигере состоялся митинг в поддержку захвативших власть военных

Тысячи граждан Нигера собрались за 10 часов до истечения ультиматума Экономического сообщества стран Западной Африки (ECOWAS) на крупнейшем стадионе столицы республики на митинг в поддержку захвативших власть военных.

Как передает Report, об этом сообщает агентство AFP.

На стадион в Ниамее, который насчитывает 30 тыс. мест, прибыла делегация мятежников от руководящего страной Национального совета спасения родины, она была встречена овацией, отмечает агентство.

На состоявшемся 30 июля экстренном саммите лидеры ECOWAS потребовали от захвативших власть в Нигере мятежников немедленно освободить и восстановить в должности президента Мохамеда Базума, снова установить конституционный порядок в стране. Государства ECOWAS дали нигерским военным неделю на выполнение этих требований

Сообщество пригрозило принять против мятежников все меры, необходимые для восстановления в Нигере конституционного порядка, и не исключило использования силы. Начальники штабов вооруженных сил и высокопоставленные военные стран - членов ECOWAS сообщили 4 августа, что разработали на своей экстренной встрече план на случай военной интервенции в Нигер. При этом комиссар по вопросам мира и безопасности ECOWAS Абдель-Фатау Мусах подчеркнул, что окончательное решение о дальнейших действиях в отношении Нигера будут принимать лидеры стран ECOWAS.

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Версия на азербайджанском языке Nigerdə üsyançılara verilmiş vaxt bitir, onların minlərlə tərəfdarları küçələrə çıxıb

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