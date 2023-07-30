В Нигере прошла акция протеста против Франции

Тысячи человек в Нигере приняли участие в акции против Франции и Экономического сообщества стран Западной Африки (ECOWAS).

Тысячи человек в Нигере приняли участие в акции против Франции и Экономического сообщества стран Западной Африки (ECOWAS).

Как передает Report об этом сообщило местное издание Air Info.

Отмечается, что тысячи людей собрались у посольства Франции в Нигере. Участники акции скандировали лозунги, направленные против Франции и ECOWAS. Некоторые из них размахивали российскими флагами.

Напомним, что 26 июля бойцы президентской гвардии заявили о смещении Мохамеда Базума с поста президента Нигера. Они захватили президентский дворец и резиденцию, а также объявили о закрытии границ в стране. Офис Базума утверждал, что армия не поддержала мятежников, но позднее командование ВС заявило о солидарности с ними.

Президент по-прежнему удерживается в резиденции.