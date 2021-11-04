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В Нигере при вооруженном нападении погибли около 60 человек

В Нигере при вооруженном нападении погибли около 60 человек Около 60 человек погибли в результате нападения вооруженных людей на коммуну Банибангу в юго-западной части Нигера.
Другие страны
4 ноября 2021 г. 21:22
В Нигере при вооруженном нападении погибли около 60 человек

Около 60 человек погибли в результате нападения вооруженных людей на коммуну Банибангу в юго-западной части Нигера.

Как передает Report, об этом сообщает агентство Франс Пресс со ссылкой на источник.

Нападение произошло в регионе Тиллабери, в так называемой "зоне трех границ" - районе, где проходят государственные границы Нигера с Мали и Буркина-Фасо. В регионе орудуют многочисленные группировки, связанные с террористическими организациями ИГИЛ и "Аль-Каида"*.

"Всего около 60 человек погибли, девять пропали без вести и 15 сбежали", - отметил источник.

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