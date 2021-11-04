В Нигере при вооруженном нападении погибли около 60 человек

Около 60 человек погибли в результате нападения вооруженных людей на коммуну Банибангу в юго-западной части Нигера.
Как передает Report, об этом сообщает агентство Франс Пресс со ссылкой на источник.
Нападение произошло в регионе Тиллабери, в так называемой "зоне трех границ" - районе, где проходят государственные границы Нигера с Мали и Буркина-Фасо. В регионе орудуют многочисленные группировки, связанные с террористическими организациями ИГИЛ и "Аль-Каида"*.
"Всего около 60 человек погибли, девять пропали без вести и 15 сбежали", - отметил источник.