В Нигере при вооруженном нападении погибли около 60 человек

Около 60 человек погибли в результате нападения вооруженных людей на коммуну Банибангу в юго-западной части Нигера.

Около 60 человек погибли в результате нападения вооруженных людей на коммуну Банибангу в юго-западной части Нигера.

Как передает Report, об этом сообщает агентство Франс Пресс со ссылкой на источник.

Нападение произошло в регионе Тиллабери, в так называемой "зоне трех границ" - районе, где проходят государственные границы Нигера с Мали и Буркина-Фасо. В регионе орудуют многочисленные группировки, связанные с террористическими организациями ИГИЛ и "Аль-Каида"*.

"Всего около 60 человек погибли, девять пропали без вести и 15 сбежали", - отметил источник.