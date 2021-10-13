В Нигере при нападении неизвестных на мечеть погибли десять человек

Неизвестные напали на мечеть в юго-западной части Нигера, погибли не менее десяти человек.

Неизвестные напали на мечеть в юго-западной части Нигера, погибли не менее десяти человек.

Как передает Report со ссылкой на Studio Kalangou, нападение произошло в ночь на вторник в регионе Тиллабери, в так называемой "зоне трех границ" - районе, где проходят государственные границы Нигера с Мали и Буркина-Фасо.

В регионе орудуют многочисленные группировки, связанные с террористическими организациями ИГ и "Аль-Каида".

Как сообщил очевидец, нападавшие на двух мотоциклах ворвались в деревню во время вечерней молитвы. Десять прихожан были убиты прямо в мечети.

Агентство Франс Пресс сообщает, что в связи с нападением в некоторых департаментах Тиллабери, начиная со среды, было запрещено передвижение на мотоциклах.

Нигер расположен в африканском регионе Сахель, одном из самых проблемных на континенте из-за террористической деятельности и нелегальной миграции. В 2014 году Франция начала в регионе антитеррористическую операцию "Бархан".