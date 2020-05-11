​В Нигере при нападении боевиков погибли 20 человек

Около 20 человек погибли в результате нападения боевиков на юго-западе Нигера.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает местный портал Actu Niger.

По его информации, боевики на мотоциклах совершили нападение в нескольких деревнях коммуны Анзуру (регион Тиллабери) примерно в 16:00 по местному времени (19:00 бакинское время, воскресенье). Сообщается, что в ходе нападения боевики приказали жителям покинуть свои деревни, угрожая повторить свою атаку в ближайшие дни.

Губернатор региона Тиджани Ибрагим Катиэлла подтвердил агентству Франс Пресс информацию о 20 погибших в результате атаки.