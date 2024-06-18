В Нигере повстанцы повредили часть нефтепровода в Бенин

Повстанцы в Нигере вывели из строя часть финансируемого Китаем нефтепровода, ведущего в Бенин.

Повстанцы в Нигере вывели из строя часть финансируемого Китаем нефтепровода, ведущего в Бенин.

Об этом Report передает со ссылкой на агентство Reuters.

Согласно информации, повстанцы из "Фронта патриотического освобождения" также пригрозили взорвать трубопровод и нефтеперерабатывающий завод, если не будет осуществлен "возврат к конституционному порядку". Своими действиями повстанцы хотят помешать компании WAPCO выделить средства в размере 400 млн долларов на реализацию проекта.

Ранее власти Нигера перекрыли нефтепровод для приостановки транзита нефти, предназначенной для экспорта через Бенин, после серии нападений на сотрудников компании. Власти Нигера также обвинили Бенин в похищении пяти граждан, находившихся в этой стране для контроля за погрузкой нефти.

Премьер-министр Нигера Али Ламин Зейн обвинял Бенин в том, что он размещает на своей территории французские военные базы с целью обучения террористов, которые, по его словам, будут направлены в Нигер для дестабилизации ситуации.

Пропускная способность трубопровода длиной 2 тыс. км составляет 90 тыс. баррелей в сутки.